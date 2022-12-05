Керчь, Крым, 5 декабря, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Важность сухопутной дороги в Крым через новые российские регионы подчеркнул президент РФ Владимир Путин во время посещения Крымского моста. Об этом 5 декабря заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

По его словам, Путина провёл короткую встречу с рабочими, выполняющими работы на Крымском мосту.

«Путин акцентировал важность сухопутный дороги, которая соединяет Крым с остальной частью России», — сказал Песков.

Он отметил, что это важно на фоне угроз, которые звучат из Киева, о возможных новых атаках против Крымского моста и других объектов инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря Путин приехал на Крымский мост и проехал по его восстановленной части на автомобиле.