Мэр Житомира Сухомлин сообщил об отключении света в городе
Киев, 5 декабря, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Перебои электроснабжения начались в украинском Житомире. Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Иван Шилов ИА REGNUM
Житомир
По словам городского главы, Житомир остался без света после ракетных ударов в соседней области. Он также добавил, что ситуация с сетью электроснабжения прояснится после завершения воздушной тревоги.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Одессе полностью отключено водоснабжение.
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