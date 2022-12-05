Киев, 5 декабря, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Перебои электроснабжения начались в украинском Житомире. Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Житомир

По словам городского главы, Житомир остался без света после ракетных ударов в соседней области. Он также добавил, что ситуация с сетью электроснабжения прояснится после завершения воздушной тревоги.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Одессе полностью отключено водоснабжение.

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