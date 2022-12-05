Штутгарт, Германия, 5 декабря, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Одна из двух школьниц, пострадавших при нападении вооружённого мужчины в немецкой земле Баден-Вюртемберг, скончалась от полученных ранений. Об этом сообщает 5 декабря газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Gil Megidish Полиция. Германия

Утром неизвестный напал на детей, которые шли к остановке школьного автобуса, и серьёзно ранил двух девочек в возрасте 13 и 14 лет. Обеих госпитализировали.

«Четырнадцатилетняя девочка позже скончалась в больнице», — сообщает издание.

О возможных мотивах нападения на детей пока не сообщается. Злоумышленник скрылся в доме, где живут беженцы, но был задержан полицейскими.