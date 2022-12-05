Москва, 5 декабря, 2022, 17:53 — ИА Регнум. «Украинский бумеранг» в этот раз не сработал, сообщил 5 декабря военный эксперт Алексей Леонков в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Он прокомментировал новость о том, что в обломках упавшей на территорию Молдавии ракеты эксперты опознали части зенитной управляемой ракеты (ЗУР) 5В55 от советского ЗРК С-300ПС/ПТ.

«Чуть-чуть не дотянула до натовской Румынии. Украинский бумеранг в этот раз не сработал, в следующий раз они постараются», — написал эксперт.

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