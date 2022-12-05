Киев, 5 декабря, 2022, 17:40 — ИА Регнум. «Укрэнерго» подтвердило информацию о ракетных ударах по объектам энергетической инфраструктуры, сообщили 5 декабря в пресс-службе компании.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Взрыв

В компании также подтвердили аварийные отключения света в ряде регионов страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кривом Роге зафиксированы разрушения на энергообъектах, возможны масштабные отключения электричества.

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