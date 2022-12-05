В «Укрэнерго» подтвердили удары по объектам энергетической инфраструктуры
На Украине подтвердили удары по объектам энергетической инфраструктуры
Киев, 5 декабря, 2022, 17:40 — ИА Регнум. «Укрэнерго» подтвердило информацию о ракетных ударах по объектам энергетической инфраструктуры, сообщили 5 декабря в пресс-службе компании.
Екатерина Булатова ИА REGNUM
Взрыв
В компании также подтвердили аварийные отключения света в ряде регионов страны.
Как сообщало ИА REGNUM, в Кривом Роге зафиксированы разрушения на энергообъектах, возможны масштабные отключения электричества.
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