Белград, 5 декабря, 2022, 17:44 — ИА Регнум. С 2023 года в Сербии планируют запустить серийное производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи с журналистами.

Europeanwesternbalkans.com Александр Вучич

По его словам, производство планируется запустить на предприятии Utva.

Сербский лидер подчеркнул важность быстрого развития, добавив, что тем самым сербы смогут «защитить свою страну с минимальными жертвами».

«Мы заказали много дронов-камикадзе, а сейчас начнем их производить», — сказал Вучич.

Президент отметил, что «современная война сильно изменилась», акцентировав внимание на том, что Сербии предстоит догонять существующие тренды в сфере БПЛА.

Ранее в тот же день Александр Вучич посетил полигон Никинци (~100 км к западу от Белграда), где проходили учения с использованием боевых дронов.