Москва, 5 декабря, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал 5 декабря закон о запрете митингов в зданиях госорганов, вузах, школах, больницах и возле них, в аэропортах и портах, на вокзалах, на участках, где расположены церкви, а также у объектов жизнеобеспечения.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

Прежде запрет на проведение митингов распространялся лишь на здания резиденций президента, судов, экстренных оперативных служб и учреждений ФСИН.

Согласно новому закону, теперь каждый регион может самостоятельно вводить собственный запрет на определенные объекты, если это «обусловлено историческими, культурными, иными объективными особенностями субъекта».