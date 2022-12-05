Москва, 5 декабря, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Михаил Гуцериев, хорошо знающий чеченский народ, отреагировал на слова Папы Римского Франциска о воюющих в рядах ВС России «жестоких чеченцах и бурятах».

Grozmer.ru Грозный

Заявление Папы Римского Франциска о якобы присущей чеченцам нечеловеческой жестокости и о том, что это характерно для тех, кто живет в России, но не придерживается русской традиции, побудило бизнесмена Михаила Гуцериева не просто поддержать чеченский народ, но и рассказать широкой аудитории, как все обстоит на самом деле.

По словам предпринимателя, тот факт, что Папа Римский решил противопоставить чеченцев некой «русской традиции», наводит на мысли о желании не просто разобщить русский народ по национальному признаку, но и спровоцировать разжигание религиозной розни.

Михаил Гуцериев подчеркнул, что имеет большой опыт общения с чеченцами, также по долгу службы находился с ними в тесном контакте. И всё это дает ему право утверждать, что речь идет о людях достойных, которые могут служить примером открытости, работоспособности, выдержки и огромной взаимоподдержки. Говоря об особенностях чеченцев, Гуцериев особо отметил их традиции сохранения семейного этикета и уважение к гостям.

«Определяющие особенности, про которые знают все, кто хоть раз сталкивался с укладом жизни чеченцев, — уважение к старшему поколению, порядочность, честность, вежливость, богобоязненность и… милосердие», — подчеркнул известный бизнесмен.

Михаил Гуцериев не стал отрицать, что любовь чеченцев к оружию, военной одежде и боевой славе существует, и многие об этом знают. Однако, по его словам, следует понимать, что все это не является результатом их агрессивности. На самом деле, уверен Гуцериев, такие качества пришли к чеченцам по причине тяжелейших жизненных условий, ведь на протяжении долгого времени они были вынуждены «вести неравную войну против унижения крепостническим рабством и неизбежной потерей своей самоидентификации». Необходимость бороться за выживание и постоянно оказывать сопротивление сопровождали чеченцев с самого детства, что и привело к их безоговорочной готовности защищать и спасать все то, что им дорого — семью, религию, честь и дом.

Как подчеркнул бизнесмен, речь в данном случае идет о национальной идентичности чеченского народа, которую абсолютно недопустимо как-то ассоциировать с войной и жестокостью.

«Это так же ошибочно, как ассоциировать Рим с распятыми по Аппиевой дороге соратниками Спартака или репрессиями Муссолини, а представление об итальянцах сводить к стереотипу о макаронах и сицилийской мафии», — пояснил Гуцериев.

Бизнесмен напомнил о депортации народов Кавказа во время Великой Отечественной войны, после которой чеченцы не просто выстояли, но и стали сплоченнее и сильнее. Сегодня, по мнению предпринимателя, благодаря своей целеустремленности и трудолюбию они по праву считаются одним из самых высокообразованных народов в составе РФ. Гуцериев привел в пример врача Хасана Баиева, признанного человеком года в США, Великобритании и Японии, который также является лауреатом международной премии «Врач Мира». Также Михаил Гуцериев вспомнил произведения известных авторов, где чеченцы неизменно заслуживали лишь слова уважения — это произведения Пушкина, Толстого, Лермонтова, Солженицына и других.

Бизнесмен подчеркнул, за годы своей истории русская и чеченская традиция настолько переплелись, что слова о народах, существующих вне русской традиции, сказанные понтификом, выглядят в лучшем случае необдуманно. Гуцериев напомнил, что слова сказаны не каким-то обывателем из-за недостатка образования и культуры, а главой Ватикана. При этом даже у Папы Римского нет права оскорблять народы, навешивая ярлыки, уверен бизнесмен.