Кривой Рог, Украина, 5 декабря, 2022, 17:34 — ИА Регнум. В Кривом Роге зафиксированы разрушения на энергообъектах, возможны масштабные отключения электричества, сообщил 5 декабря мэр города Александр Вилкул.

Jody McIntyre Без света

«Кривой Рог. Есть разрушение в энергетической инфраструктуре страны. Возможны масштабные отключения», — написал он в телегркам-канале.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Викул сообщил, что часть Кривого Рога осталась без электроснабжения.

Кроме того, прозвучали взрывы на крупнейшем металлургическом предприятии Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» («Криворожсталь»).

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