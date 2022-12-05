Токио, 5 декабря, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Запрет на полёты беспилотных аппаратов над жилыми районами отменён в Японии. Японское министерство государственных земель, инфраструктуры и транспорта опубликовало 5 декабря обновлённые правила в связи со вступлением в силу поправок к закону о гражданской авиации.

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Власти и предприниматели рассчитывают, что отмена запрета позволит развиваться сервисам по доставке товаров. Прежде дроны могли летать только над необитаемыми районами. Там, где находились люди, использовать их можно было лишь при условии, что аппарат находится в поле зрения оператора.

Ожидается, что решение властей подтолкнёт развитие сервисов по доставке в первую очередь в отдалённых и малонаселенных районах, где не хватает работников. Также с помощью беспилотников планируется доставлять людям гуманитарную помощь и лекарства в условиях стихийных бедствий.

Для полётов беспилотников над жилыми районами предусмотрен ряд требований.