Берлин, 5 декабря, 2022, 17:47 — ИА Регнум. В Германии энергетическая компания RWE следом за энергоконцерном Uniper начала судебное разбирательство против Газпрома с целью добиться компенсации за понесённые убытки от недопоставки российского газа в 2022 году. Об этом 5 декабря пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на представителя компании.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

По данным издания, Газпром имел с компанией RWE и энергоконцерном Uniper фиксированные контракты на поставку газа, но российский поставщик с начала сентября прекратил поставки топлива по газопроводу «Северный поток». В связи с этим, Uniper и RWE вынуждены закупать газ на мировом рынке по высоким ценам и поставлять его потребителям на уже согласованных выгодных условиях. Германские компании считают, что понесённые таким образом убытки должен нести Газпром.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, несмотря на большие расходы на энергоносители, ФРГ не сможет отказаться от газа в ближайшие десять лет. Причиной станет непростой переход на возобновляемые источники энергии.

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