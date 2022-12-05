Вашингтон, 5 декабря, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Постановление о начале действия потолка цен на российскую нефть опубликовало министерство финансов США. Документ опубликован 5 декабря на сайте ведомства.

MohitSingh Эмблема министерства финансов США

«Министр финансов после консультаций с госсекретарём постановляет, что с 5 декабря 2022 года потолок цен на нефть из РФ должен быть установлен на уровне $60 за баррель», — говорится в документе.

Отмечается, что ограничение вводится с 00:01 по времени восточного побережья США (08:01 мск).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готовит ответные меры на введение Западом потолка цены на нефть.

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