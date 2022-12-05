Москва, 5 декабря, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Закон, которым продлевается срок проведения эксперимента по взиманию курортного сбора в некоторых регионах России, подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Документ опубликован 5 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

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Согласно тексту закона, в России продлевается срок проведения эксперимента по взиманию курортного сбора до 1 января 2025 года. В пилотном проекте также будут участвовать Санкт-Петербург и федеральная территория «Сириус».

С 1 мая 2018 года данный эксперимент проходил в Крыму, в Ставропольском, Алтайском и Краснодарском краях, при этом размер курортного сбора не должен быть более ста рублей.

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