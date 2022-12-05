Нейпьидо, 5 декабря, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Инфляция в России в настоящее время ниже, чем во многих западных странах, заявил 5 декабря министр экономического развития России Максим Решетников.

Permkrai.ru Максим Решетников

В ходе пресс-конференции во время визита Решетникова в Мьянму у министра спросили, насколько долго продлится тенденция к ослаблению рубля.

«В нашем прогнозе заложено очень аккуратное номинальное ослабление рубля, но надо понимать, что мы сейчас в абсолютно уникальной ситуации — когда инфляция в России уже ниже, чем во многих западных государствах», — отметил Решетников.

Напомним, ранее Минэкономразвития сообщило о снижении инфляции в России до 12,04% в годовом выражении. На целевой показатель в 4%, согласно проекту федерального бюджета на 2023 и плановый период до 2025 года, предполагается выйти в 2024 году.