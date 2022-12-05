* Илья Яшин — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 5 декабря, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Прокурор запросил для муниципального депутата Ильи Яшина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) девять лет колонии общего режима по делу о распространении фейков про российскую армию. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на информацию суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Илья Яшин

Государственный обвинитель запросил наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с запретом на четыре года вести деятельность в интернете, пишет СМИ. В случае, если суд признает вину оппозиционера, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что основанием для задержания стало видео на YouTube-канале, в котором Яшин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) комментировал события в Буче. В июле 2022 года Министерство юстиции внесло оппозиционного политика в реестр физических лиц — иностранных агентов.

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