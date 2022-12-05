Канберра, 5 декабря, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Антенны для крупнейшего в мире радиотелескопа SKA начали строить в Австралии. В ЮАР продолжаются работы в рамках этого же проекта, сообщает 5 декабря вещательная корпорация BBC.

Дарья Драй ИА REGNUM Радиотелескоп

Строительные работы начались в графстве Мерчисон в Западной Австралии и в регионе Кару в Северо-Капской провинции ЮАР. Предполагается, что к 2024 году четыре австралийские антенны и шесть антенных станций в ЮАР образуют базовый телескоп, затем сеть антенн расширят.

Полный запуск радиотелескопа SKA запланирован в 2028 году. Международный проект Square Kilometer Array (SKA) предполагает создание гигантской виртуальной антенны площадью в квадратный километр. Для этого построят три тысячи отдельных антенн.

Замысел проекта появился ещё в начале 1990-х годов, а в 2012 году он был утверждён окончательно. Учёные считают, что SKA поможет решить фундаментальные вопросы астрофизики о происхождении и эволюции Вселенной.

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