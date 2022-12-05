Донецк, 5 декабря, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли два района Донецка, сообщили 5 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:52 (совпадает с мск) — н. п. Тоненькое — г. Донецк (Ворошиловский и Киевский районы): выпущено 4 ракеты из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 5 декабря боевики ВСУ обстреляли населенный пункт Врубовка в Луганской Народной Республике.

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