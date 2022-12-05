Одесса, Украина, 5 декабря, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Водоснабжение полностью отключено в Одессе. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба предприятия, обеспечивающего водоснабжение и водоотведение города Одессы и прилегающих населенных пунктов Одесской области, филиал «Инфоксводоканал» ООО «Инфокс».

Дарья Антонова ИА REGNUM Капля в море

По информации пресс-службы, в Одессе обесточены все насосные станции и резервные линии, именно поэтому у всех потребителей отсутствует водоснабжение.

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