Одесса, Украина, 5 декабря, 2022, 17:08 — ИА Регнум. В Одесской области в результате российского удара повреждены два объекта инфраструктуры, сообщил 5 декабря замглавы офиса главы киевского режима Кирилл Тимошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

«(В Одесской области) повреждены два инфраструктурных объекта, ГСЧС уже работает на месте», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, котельные и электротранспорт перестали работать в Одессе после ударов российских ракет по объектам энергетической инфраструктуры.

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