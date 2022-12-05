Берлин, 5 декабря, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Федеральное сетевое агентство Германии изменило оценку погодной ситуации с «напряжённой» на «критическую», сказано в сообщении агентства 5 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Ситуация называется ведомством «стабильной» в случае прогнозируемой температуры воздуха на ближайшие семь дней теплее, чем за последние четыре года (2018–2021 г. г.), «напряжённой» — на 0—2 градуса ниже средней за этот же период и «критической» — при похолодании более чем на 2 градуса.

На текущей неделе прогноз температуры составляет на 2,38 градуса ниже среднего значения за последние четыре года.

Напомним, у Германии возник ряд сложностей для перехода на «зеленую» энергетику. В числе первоочередных проблем — недостаток рабочей силы. Так, стране до 2025 года потребуется 180 тыс. дополнительных работников.

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