В Одессе после взрывов перестали работать котельные и электротранспорт
Одесса, Украина, 5 декабря, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Котельные и электротранспорт перестали работать в Одессе после ударов российских ракет по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом 5 декабря сообщает Telegram-канал издания «Страна».
Дарья Антонова ИА REGNUM
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«В Одессе после прилётов остановили все котельные и весь электротранспорт», — говорится в сообщении.
Отмечается, что также в городе обесточены насосные станции и резервные линии, пропала вода.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько взрывов прогремело в Харькове.