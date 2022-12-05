Одесса, Украина, 5 декабря, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Котельные и электротранспорт перестали работать в Одессе после ударов российских ракет по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом 5 декабря сообщает Telegram-канал издания «Страна».

Дарья Антонова ИА REGNUM Света нет

«В Одессе после прилётов остановили все котельные и весь электротранспорт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также в городе обесточены насосные станции и резервные линии, пропала вода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько взрывов прогремело в Харькове.