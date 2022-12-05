Симферополь, 5 декабря, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин издал распоряжение, по которому в первом квартале 2023 года в Республику Крым дополнительно направят 13 школьных автобусов и 24 автомобиля скорой помощи. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Работы по обновлению автомобильного и автобусного парка проводятся по поручению президента России Владимира Путина. Новые школьные автобусы позволят крымским детям добираться до учебных заведений. Поступление автомобилей скорой помощи призваны повысить для жителей региона уровень доступности медицинской помощи. отметил губернатор.

Ранее «Крымская газета» сообщила, что правительство России также выделит Крыму около 30 миллионов рублей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса.