Санкт-Петербург, 5 декабря, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Законодательное собрание Ленобласти на своем заседании 5 декабря во втором и третьем чтениях окончательно утвердило бюджет региона на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Из каждых 10 рублей расходов бюджета в следующем году 9 рублей будут потрачены на образование, здравоохранение и социальную поддержку населения.

Дарья Драй ИА REGNUM Правительство Ленинградской области

Доходы Ленинградской области в 2023 году составят 171,3 млрд рублей, расходы — 183 млрд рублей, дефицит бюджета составит 11,7 млрд рублей. На госпрограммы, связанные с образованием, социальной поддержкой и здравоохранением, направят 97,8 млрд рублей, что составляет более 90% расходов региональной казны.

На нацпроекты по дорожному строительству и демографии предусмотрено по 5 млрд рублей, на решение жилищных проблем — 4,7 млрд рублей, на здравоохранение — 1,6 млрд рублей.

«Чтобы иметь резервы на возможный кассовый разрыв, мы повышаем наш порог заимствований и, тем самым, получаем возможность привлечь бюджетные кредиты из федерального казначейства. При этом бюджет Ленинградской области остается сбалансированным, он покрывает все социальные обязательства», — отметил первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области — председатель комитета финансов Роман Марков.

В бюджет Ленобласти в 2023 году поступят трансферты не только из федерального бюджета, но и из казны соседнего Санкт-Петербурга: на эти средства, в том числе будут отремонтированы дороги, подходящие к садоводствам, где в летнее время большинство проживающих — петербуржцы.