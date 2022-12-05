Брянск, 5 декабря, 2022, 16:50 — ИА Регнум. «Желтый» уровень террористической опасности продлен в Брянской области до 20 декабря, сообщили 5 декабря в региональном правительстве.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Брянск

«На территории Брянской области с 14.00 часов 5 декабря 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение было принято председателем антитеррористической комиссии области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее введенный в Севастополе в конце июля 2022 года высокий уровень террористической опасности продолжит действовать как минимум еще две недели.

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