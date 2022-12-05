Москва, 5 декабря, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Курс евро во время валютных торгов на Московской бирже впервые с 6 июля превысил 66 рублей. Об этом 5 декабря свидетельствуют данные торгов.

cosmix Евро

Так, согласно информации на 16:02 по московскому времени, курс евро увеличился до 66,02 руб. (+1,57%). По данным на 16:15 курс евро поднялся до 66,06 руб. (увеличение составило 1,64%). В это же время курс доллара был зафиксирован на отметке 62,33 руб. (плюс 0,53%).

Отметим, подорожание европейской валюты происходит на фоне введения Евросоюзом ценового потолка на закупки российской нефти.

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