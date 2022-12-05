Лондон, 5 декабря, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Британский наёмник Шон Пиннер, воевавший на стороне ВСУ и приговорённый в ДНР к смертной казни, вернулся на Украину спустя два месяца после освобождения из плена. Об этом сообщает газета The Sun.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Шон… вылетел обратно на Украину менее чем через десять недель после того, как его освободили в ходе обмена пленными», — отмечает издание.

Газета не уточняет, намерен ли 48-летний Пиннер снова участвовать в боевых действиях. В публикации говорится, что своей матери он обещал не сражаться на передовой и якобы намерен вернуться к жене, с которой познакомился на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, наёмника Пиннера взяли в плен в Мариуполе. Суд ДНР 9 июня 2022 года приговорил его к смертной казни за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. В сентябре британца обменяли на российских пленных, после чего он вернулся на родину.

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