Поезда на Украине задерживаются на час и более из-за перебоев со светом
Киев, 5 декабря, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Некоторые поезда на Украине задерживаются на час и более из-за перебоев с подачей электроэнергии. Об этом 5 декабря сообщили «Украинские железные дороги».
Красиля Александр
«Украинские железные дороги»
В частности, задерживаются рейсы из Киева в Краматорск и Изюм. Железнодорожники уточнили, что резервные локомотивы находятся в готовности.
Ранее на территории Украины прозвучали взрывы, без воды осталась Одесса, без электроснабжения — жители Кривого Рога.