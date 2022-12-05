Киев, 5 декабря, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Некоторые поезда на Украине задерживаются на час и более из-за перебоев с подачей электроэнергии. Об этом 5 декабря сообщили «Украинские железные дороги».

Красиля Александр «Украинские железные дороги»

В частности, задерживаются рейсы из Киева в Краматорск и Изюм. Железнодорожники уточнили, что резервные локомотивы находятся в готовности.

Ранее на территории Украины прозвучали взрывы, без воды осталась Одесса, без электроснабжения — жители Кривого Рога.