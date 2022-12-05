Путин подписал закон о бюджете ФОМС на 2023–2025 годы
Москва, 5 декабря, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2023–2025 годы. Текст документа опубликован на официальном сайте правовой информации.
Закон предусматривает общий объем доходов бюджета ФОМС на 2023 год в размере 3,13 трлн. рублей, на 2024 год — 3,36 трлн. рублей, на 2025 год — 3,59 трлн. рублей.
При этом объемы расходов на 2023 год составят 3,219 трлн. рублей. На 2024 год ожидается рост расходов до 3,43 трлн. рублей, на 2025 год — до 3,61 трлн. рублей.
Доходы бюджета ФОМС ожидают положительной тенденции. В 2023 году его размер увеличится по сравнению с предыдущим годом на 356 трлн. рублей (12,8%), в 2024 году — на 587 трлн. рублей (21,1%), в 2025 году — на 812 трлн. рублей (29,2%).
Согласно документу, закон о бюджете ФОМС будет действовать с 1 января 2023 года до 31 декабря 2023 года.