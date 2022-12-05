Москва, 5 декабря, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2023–2025 годы. Текст документа опубликован на официальном сайте правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Закон предусматривает общий объем доходов бюджета ФОМС на 2023 год в размере 3,13 трлн. рублей, на 2024 год — 3,36 трлн. рублей, на 2025 год — 3,59 трлн. рублей.

При этом объемы расходов на 2023 год составят 3,219 трлн. рублей. На 2024 год ожидается рост расходов до 3,43 трлн. рублей, на 2025 год — до 3,61 трлн. рублей.

Доходы бюджета ФОМС ожидают положительной тенденции. В 2023 году его размер увеличится по сравнению с предыдущим годом на 356 трлн. рублей (12,8%), в 2024 году — на 587 трлн. рублей (21,1%), в 2025 году — на 812 трлн. рублей (29,2%).

Согласно документу, закон о бюджете ФОМС будет действовать с 1 января 2023 года до 31 декабря 2023 года.