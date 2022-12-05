Грозный, 5 декабря, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому в поэтической форме. Стихи опубликованы 5 декабря в официальном телеграм-канале руководителя республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

В стихах Зеленский сравнивается с «последним алкоголиком», который бредит сгоряча, и «гением лицедейства», которому все равно, что будет с Украиной и её народом. Автор подмечает, что действия Зеленского определяют его кураторы в Вашингтоне, а сам он является человеком не большого ума.

«По сценарию от НАТО сатанинский правит бал — тут он нацик, если надо, там — слезливый либерал…» — пишет Кадыров.

Также дается прогноз по дальнейшей судьбе главы киевского режима. Руководитель Чечни уверен, что Зеленский перестанет быть президентом и «сгинет в неволе».