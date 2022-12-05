Кривой Рог, Украина, 5 декабря, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Часть Кривого Рога осталась без электроснабжения, сообщил 5 декабря мэр города Александр Вилкул.

Spilkuisia.kr.gov.ua Кривой Рог

«Часть города без света, отключены некоторые котельные и насосные», — написал он в телеграм-канале.

Он добавил, что специалисты «удерживают систему на генераторах».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прозвучали взрывы на крупнейшем металлургическом предприятии Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» («Криворожсталь»).

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