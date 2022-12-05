Москва, 5 декабря, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2023–2025 годы подписал президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

В документе говорится, что доходная часть бюджета фонда на 2023 год утверждена в размере 13,711 трлн рублей (9,2% ВВП), расходная — 13,541 трлн рублей (9% ВВП). В 2024 годы доходы составят 14,495 трлн рублей, расходы — 14,304 трлн рублей, в 2025 году — 15,422 и 14,975 трлн рублей соответственно.

Таким образом, профицит бюджета в 2023 году составит порядка 170 млрд рублей, в 2024 году — 191 млрд и 447 млрд рублей — в 2025 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин 5 декабря также подписал закон, согласно которому семьи с детьми в возрасте до трёх лет, имеющие право на получение материнского капитала, могут из его средств получать дополнительное пособие на ребёнка в размере одного прожиточного минимума.

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