Киев, 5 декабря, 2022, 16:21 — ИА Регнум. В здании администрации города Одесса проведены обыски членами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщает пророссийское интернет-издание «Страна. ua» со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

«НАБУ проводит обыски в одесской мэрии», — говорится в сообщении интернет-издания.

Согласно опубликованным данным, сотрудники НАБУ изымают документы в юридическом и финансовом департаментах, а также в кабинетах городского главы и его заместителя в связи с делом «о закупках 2021 года».