Минск, 5 декабря, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Гражданин Германии, задержанный на белорусско-польской границе, попросил предоставить ему статус беженца. Об этом сообщает 5 декабря Государственный пограничный комитет Белоруссии.

Beentree Граница Польши и Белоруссии

Иностранца 4 декабря задержал вблизи границы наряд пограничников. Выяснилось, что он гражданин Германии. Мужчина сразу же подал ходатайство о получении статуса беженца.

«Причиной своего решения поменять место жительства иностранец назвал ухудшающиеся условия жизни на родине», — пояснили в погранкомитете.