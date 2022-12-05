Гражданин ФРГ попросился в Белоруссию из-за «условий жизни» на родине
Гражданин ФРГ запросил убежище в Белоруссии из-за «условий жизни» на родине
Минск, 5 декабря, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Гражданин Германии, задержанный на белорусско-польской границе, попросил предоставить ему статус беженца. Об этом сообщает 5 декабря Государственный пограничный комитет Белоруссии.
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Граница Польши и Белоруссии
Иностранца 4 декабря задержал вблизи границы наряд пограничников. Выяснилось, что он гражданин Германии. Мужчина сразу же подал ходатайство о получении статуса беженца.
«Причиной своего решения поменять место жительства иностранец назвал ухудшающиеся условия жизни на родине», — пояснили в погранкомитете.