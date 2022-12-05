Взрывы прогремели во Львовской и Тернопольской областях
Украинские СМИ сообщили о взрывах во Львовской и Тернопольской областях
Киев, 5 декабря, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Взрывы прогремели во Львовской и Тернопольской областях, сообщает 5 декабря украинское издание «Страна. ua».
Екатерина Булатова ИА REGNUM
Взрыв
«Сообщают о взрывах во Львовской и Тернопольской областях», — говорится в телеграм-канале издания.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области России, а также в Черкасской области произошли взрывы.
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