Москва, 5 декабря, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Прожиточный минимум в 2023 году установлен на уровне 14 375 рублей. Соответствующий федеральный закон, подписанный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, 5 декабря опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Obninskbiz.ru В Калужской области снизился прожиточный минимум

Согласно документу, в следующем году величина прожиточного минимума в целом по России на душу населения установлена в размере 14 375 руб., для детей — 13 944 руб., для пенсионеров — 12 363 руб., для трудоспособных граждан — 15 669 руб.

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