Москва, 5 декабря, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Следственный комитет России вышел на след группировки, распространявшей информацию о том, что Россия якобы вмешивалась в выборы США в 2020 году. Об этом 5 декабря сообщили в пресс-службе СК РФ.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СК РФ

Согласно опубликованным данным, на след группировки удалось выйти в ходе расследования уголовного дела в отношении гражданина Колумбии, который распространял фейки о специальной военной операции.

В ведомстве отметили, что в результате исследования переписки обвиняемого с иными фигурантами дела, являющимися представителями одной из южноамериканских стран, удалось выяснить, что лица осуществляли свою деятельность в интересах американской компании Digital Humanity, связанной с Агентством США по международному развитию.

В Следственном комитете также сообщили о вскрытии цепочки финансирования группировки, в том числе с использованием криптовалюты, наложении ареста на активы, а также об объявлении других фигурантов дела в розыск.