Москва, 5 декабря, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Сегодня, 5 декабря, президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2025 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Страховой взнос на обязательное пенсионное страхование в 2014–2024 годах составляется «исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа на финансирование страховой пенсии».

Согласно новому закону, в 2025 году учет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование будет проходить аналогичным образом. По мнению властей, такой подход приведёт к существенному уменьшению объемов трансферта на обязательное пенсионное страхование.

Закон также предусматривает новый порядок приостановления и возобновления государственной службы. В одном из положений документа говорится о приостановке государственной службы в случае, если работник был призван на военную службу по мобилизации. В период приостановления госслужбы работнику также «гарантируется сохранение замещаемой должности».