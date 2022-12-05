Москва, 5 декабря, 2022, 16:38 — ИА Регнум. В своем обширном интервью, которое президент Франции Эммануэль Макрон дал информационному агентству CBS после завершения официального визита в США, были высказаны серьезные сомнения в том, что Америка является последовательным и надежным союзником стран Европейского союза. И для этого у него есть все основания, так как риторика Вашингтона, когда речь идет о защите так называемых западных свобод и системы ценностей, неизменна, но как только вопросы переходят в практическую плоскость, американцы никогда не отказываются от возможности получения дополнительной прибыли от союзников и за счет союзников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 декабря заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

The White House Эммануэль Макрон и Джо Байден

«Макрон сомневается, что Соединенные Штаты являются последовательным и надежным союзником, — сказал Ильинский. — Ситуация в реальных отношениях США и Европы сегодня является полностью десинхронизированной, о чем свидетельствует ситуация на европейском энергетическом рынке, где Европа — покупатель газа и нефти, а Америка — их производитель и продавец. По словам Эммануэля Макрона, Америка и Европа ведут одну войну с Россией за торжество западных свобод и демократических ценностей, но цена этой войны не одинакова по обе стороны Атлантики. В своем интервью президент Франции, обычно сдержанный и политкорректный, не смог дипломатически скрыть свои чувства и прямо заявил, что Америка — это убийца промышленности Европы во время совместной жестокой борьбы с Россией».

Как отметил Ильинский, уже сегодня уровень субсидий в США в два—три раза выше, чем в Европе, а после вступления в силу с 1 января 2023 года американского закона о снижении инфляции, по Европе будет нанесен смертельный удар, который полностью уничтожит важнейшие сектора европейской промышленности.

«О планах производства перспективных электромобилей и производства экологически чистой энергии в Европе можно будет совершенно забыть после субсидий и налоговых льгот для производителей в Северной Америке и создания новых «зеленых» рабочих мест в США», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, европейские потребители всё меньше понимают, зачем было отказываться от дешевого российского газа и переходить на дорогой американский, который продается в шесть раз дороже.