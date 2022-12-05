Днепропетровск, Украина, 5 декабря, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Взрывы раздаются в Днепропетровской области, сообщает украинское издание «Страна. ua».

Екатерина Булатова ИА REGNUM Взрыв

«Сообщают о взрывах в Днепропетровской области», — говорится в телеграм-канале издания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.

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