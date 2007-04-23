23 апреля, 2007, 14:32 — ИА Регнум. В понедельник, 23 апреля, во всех районах Чечни отмечают один из главных праздников республики - День чеченского языка, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщили в пресс-службе правительства Чечни, к этому празднику в республике начали готовиться заблаговременно. "По распоряжению президента Чечни Рамзана Кадырова в начале месяца был сформирован оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня чеченского языка, а также утвержден план рекомендуемых мероприятий. С раннего утра проходят праздничные мероприятия с участием членов правительства и парламента республики, руководителей министерств, ведомств, деятелей литературы и культуры республики. К этому дню ГУП "Чеченское книжное издательство" выпустило учебники на чеченском языке для младших классов, т.к. именно в этом возрасте закладываются основы родной речи. Помимо этого, накануне празднества во всех школах Чечни прошли "Недели чеченского языка", в домах культуры состоялись встречи с чеченскими писателями, поэтами, учеными, деятелями культуры, внесшими свой вклад в сохранение, развитие и изучение родного языка", - рассказал источник.

Две республиканских телерадиокомпании в преддверии праздника провели круглые столы, посвященные роли чеченского языка. В Министерстве по национальной политике, печати и информации Чечни подвели итоги республиканского конкурса на лучшую журналистскую публикацию на чеченском языке и провели телевизионный конкурс на лучшего чтеца на чеченском языке.

"В настоящее время под патронажем Министерства культуры в Национальном музее Чечни в Грозном проводится этнографическая экспозиция. Здесь представлены многочисленные экспонаты, представляющею историческую ценность, отражающие национальный быт и культуру вайнахов. Кроме этого, в Чеченском государственном театре имени Ханпаши Нурадилова сегодня пройдет показ давно уже полюбившегося зрителям спектакля на чеченском языке "Бож-Али", - добавили в пресс-службе.

Накануне праздника президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к чеченскому народу с речью. "Этот день - хороший повод для того, чтобы отдать должное всем, кто служит гуманному и благородному делу пропаганды литературы, нравственного и патриотического воспитания молодежи, чтобы поблагодарить тех, кто учит нас восприятию красоты и добра через родной язык. Мы всегда должны помнить, что именно родной язык способствует нравственному здоровью и духовности нации. Перед нами стоит жизненно важная задача - реализовать мудрую, толерантную и последовательную языковую политику, чтобы превратить родное слово в действенную консолидирующую силу чеченского общества", - говорится официальном обращении.

С праздничным обращением выступил также и премьер-министр Чечни Одес Байсултанов . Он, в частности отметил: "Язык - часть нашей жизни и самобытности, образа мышления и поведения. Но главная его составляющая - функция общения и понимания". "Родной язык - это средство воспитания, воплощение красоты и многомерности мира. Защита и сохранение родного языка, передача его новым поколениям как духовного наследия является историческим правом и обязанностью каждого из нас", - сказал Байсултанов.