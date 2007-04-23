В Чечне отмечают День родного языка
23 апреля, 2007, 14:32 — ИА Регнум. В понедельник, 23 апреля, во всех районах Чечни отмечают один из главных праздников республики - День чеченского языка, передает корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщили в пресс-службе правительства Чечни, к этому празднику в республике начали готовиться заблаговременно. "По распоряжению президента Чечни
Две республиканских телерадиокомпании в преддверии праздника провели круглые столы, посвященные роли чеченского языка. В Министерстве по национальной политике, печати и информации Чечни подвели итоги республиканского конкурса на лучшую журналистскую публикацию на чеченском языке и провели телевизионный конкурс на лучшего чтеца на чеченском языке.
"В настоящее время под патронажем Министерства культуры в Национальном музее Чечни в Грозном проводится этнографическая экспозиция. Здесь представлены многочисленные экспонаты, представляющею историческую ценность, отражающие национальный быт и культуру вайнахов. Кроме этого, в Чеченском государственном театре имени Ханпаши Нурадилова сегодня пройдет показ давно уже полюбившегося зрителям спектакля на чеченском языке "Бож-Али", - добавили в пресс-службе.
Накануне праздника президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к чеченскому народу с речью. "Этот день - хороший повод для того, чтобы отдать должное всем, кто служит гуманному и благородному делу пропаганды литературы, нравственного и патриотического воспитания молодежи, чтобы поблагодарить тех, кто учит нас восприятию красоты и добра через родной язык. Мы всегда должны помнить, что именно родной язык способствует нравственному здоровью и духовности нации. Перед нами стоит жизненно важная задача - реализовать мудрую, толерантную и последовательную языковую политику, чтобы превратить родное слово в действенную консолидирующую силу чеченского общества", - говорится официальном обращении.
С праздничным обращением выступил также и премьер-министр Чечни
Напомним, что в 2005 году указом тогдашнего президента Чечни