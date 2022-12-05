Вологодская область, 10 августа, 2004, 13:10 — ИА Регнум. В Вологодской области создан Координационный совет по охране семьи, материнства, отцовства и детства. Это будет постоянно действующий коллегиальный орган по реализации на территории области государственной семейной политики, координации деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих деятельность по охране семьи, материнства, отцовства и детства. Председателем Координационного совета утвержден первый заместитель Губернатора Вологодской области Иван Поздняков.