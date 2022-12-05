Лондон, 5 декабря, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Драгоценности и часы на сумму 300 тыс. фунтов стерлингов (более 350 тыс. евро) похитили взломщики из дома футболиста английской сборной Рахима Стерлинга. Об этом сообщает BBC со ссылкой на полицию графства Суррей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рахим Стерлинг

Ранее стало известно, что Стерлинг «по семейным обстоятельствам» не участвовал в матче 1/8 финала чемпионата мира, в котором Англия разгромила Сенегал со счётом 3:0. Газета The Sun сообщала, что в доме футболиста в Англии произошла кража со взломом.

В полиции сообщили, что в момент преступления в доме никого не было. Ранее появились сообщения, что в доме была подруга Стерлинга Пейдж Милиан и двое детей.

Из дома, подтвердили правоохранители, пропали часы и драгоценности общей стоимостью более 350 тысяч евро. Расследование продолжается.

Английская сборная 10 декабря встретится в ¼ финала мирового первенства с командой Франции.

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