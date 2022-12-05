Ярославль, 5 декабря, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Следователи решили переквалифицировать уголовное дело по жилому дому в Ярославле, в котором произошёл взрыв газа, заявили в пресс-службе следственного управления СК России по региону 5 декабря.

ИА REGNUM Газ

«После осмотра места происшествия установлено, что одному из жильцов дома причинен тяжкий вред здоровью. В связи с чем уголовное дело переквалифицировано на статью выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», — отмечается в сообщении пресс-службы следственного управления.

Напомним, что ранее следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва бытового газа в одном из жилых домов в Ярославле, из-за которого пострадал один человек. Как заявили местные власти, причиной этого стал взрыв бытового газа.

Также официальные лица региона сообщили, что 19 пострадавших лиц находятся в пункте временного размещения.