Киев, 5 декабря, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в Черкасской, Винницкой и Кировоградской областях. Об этом 5 декабря пишет издание «Страна» в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Пуск ракет

«В Черкасской области снова сообщают о взрывах. Пишут о взрывах также в Винницкой и Кировоградской областях», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Запорожье поражён инфраструктурный объект в результате взрыва. О том, какой именно объект поражён, пока неизвестно.