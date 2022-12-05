Харьков, Украина, 5 декабря, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Украинские пользователи социальных сетей опубликовали видео полёта неопознанного объекта над территорией Харьковской области. Внимательные комментаторы узнали в очертаниях ракету X-101, используемую российской авиацией.

Цитата из видео Минобороны России Ту-160М провел испытательный пуск сразу 12 ракет Х-101

В том, что на видео именно российская высокоточная ракета, используемая стратегической авиацией, согласились и журналисты из России.

«Харьков vs X-101», — так прокомментировал запись военкор, репортёр ВГТРК Андрей Руденко.

На кадрах видно, что ракета сначала c большой скоростью летела в одну сторону, затем изменила курс и полетела в другом направлении.

Отметим, что 5 декабря на Украине прогремела серия взрывов в различных населённых пунктах.

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