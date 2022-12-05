В Запорожье в результате взрыва поражён инфраструктурный объект
Киев, 5 декабря, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Инфраструктурный объект поражён в городе Запорожье. Об этом 5 декабря сообщает Telegram-канал «Readovka».
Иван Шилов ИА REGNUM
Взрыв
«В Запорожье зафиксирован прилёт. Поражён инфраструктурный объект», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пока неизвестно, какой именно объект поражён. Над местом взрыва поднимаются столбы чёрного дыма.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрывы произошли на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области России, а также в Черкасской области.