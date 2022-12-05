Киев, 5 декабря, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Инфраструктурный объект поражён в городе Запорожье. Об этом 5 декабря сообщает Telegram-канал «Readovka».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«В Запорожье зафиксирован прилёт. Поражён инфраструктурный объект», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пока неизвестно, какой именно объект поражён. Над местом взрыва поднимаются столбы чёрного дыма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрывы произошли на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области России, а также в Черкасской области.