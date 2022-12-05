Санкт-Петербург, 5 декабря, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу продлило на вторник, 6 декабря, выпущенное ранее штормовое предупреждение об ухудшении погодных условий из-за сильного снегопада. По сообщению ГУ МЧС, как и в понедельник, 6 декабря в Санкт-Петербурге вновь местами ожидается сильный снег.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на 6 декабря в городе на Неве пройдет небольшой, местами умеренный снег, днем снег, местами сильный. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью — 5…-7 градусов, днем — 3…-5 градусов. На дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение было объявлено на 5 декабря. По данным центра погоды «Фобос», за последние сутки высота снежного покрова в Петербурге увеличилась на 4 см и достигла отметки в 5 см. На территории области снежный покров за сутки вырос на уровень от 3 до 13 см.