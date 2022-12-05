В Одессе и области прогремели взрывы
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и области
Киев, 5 декабря, 2022, 15:39 — ИА Регнум. В Одессе и Одесской области прозвучали взрывы, сообщают 5 декабря украинские СМИ.
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Взрыв
«В Одессе и области прозвучали взрывы, сообщают корреспонденты», — говорится в телеграм-канале издания «Суспильне» (Общественное).
Как передавало ИА REGNUM, ранее воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.
Сообщалось, что на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области России, а также в Черкасской области произошли взрывы.
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