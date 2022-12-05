Москва, 5 декабря, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период до 2025 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

Расходы бюджета в 2023 году должны составить 29 трлн рублей, в 2024 году — 29,4 трлн рублей, в 2025 году — 29,2 трлн рублей.

Доходная часть бюджета в 2023–2025 годах должна составить 26,1 трлн рублей, 27,2 трлн рублей и 27,9 трлн рублей соответственно.

Дефицит бюджета, таким образом, в 2023 году составит 2% ВВП, к 2025 году снизится до 0,7% ВВП.

Предполагается, что инфляция вернется к целевому показателю (4%) по итогам 2024 года.

В бюджет заложено снижение цены на нефть марки Urals (с 80 до 65 долларов за баррель) и снижение курса рубля (с 68,1 до 72,2 рублей за доллар).