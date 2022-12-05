Киев, 5 декабря, 2022, 15:35 — ИА Регнум. На подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области России, а также в Черкасской области произошли взрывы. Об этом 5 декабря сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

«Пишут о взрывах в Черкасской и Запорожской областях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ещё несколько волн ракет идут в сторону Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, многочисленные взрывы прогремели на территории Запорожской области, временно подконтрольной киевскому режиму.